Детям с 12 лет и всем взрослым нужно носить защитные маски, чтобы предотвратить распространие коронавирусной инфекции.

Об этом говорится в обновленных рекомендациях Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), пишет "DW".

При этом детям от 6 до 12 лет носить маски не рекомендуется. Но в некоторых случаях, когда невозможно соблюдать социальную дистанцию, дети могут надевать маски. Речь идет о школах, хотя, как признают эксперты, маски могут усложнять процесс обучения.

Также ВОЗ не рекомендует носить маски детям младшего возраста, так как они не могут правильно надевать и снимать их самостоятельно.

Также ВОЗ отмечает, что пластиковые экраны обеспечивают меньшую защиту, чем медицинские защитные маски.

Напомним, ранее в ВОЗ сообщили, можно ли заразиться коронавирусом нового типа через обычную еду.

Также мы писали, что в ВОЗ считают, что для победы над пандемией нужно несколько вакцин от коронавируса.