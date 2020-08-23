Сегодня в Беларуси прошел новый митинг оппозиции, на который попытались собрать столько же людей, сколько было в минувшее воскресенье. Причем, судя по всему, ставилась задача перекрыть количество, вышедшее на улицы в прошлый раз: а это порядка двухсот тысяч человек.

Удалось ли это - точных расчетов нет. Людей снова было много, но чисто визуально не больше, чем неделю назад. В этом смысле почти ничего не поменялось. А в городе Гродно, где сильны позиции противников Бацьки, сегодня вышло даже меньше народу, чем семь дней назад.

На верхнем фото - митинг в Гродно сегодня, ниже - в прошлое воскресенье.

То есть, хотя оппозиция созывала в Минск сторонников со всей страны, результат вышел примерно тот же, что и в прошлый раз. Хотя должно было стать больше.

Также многие ждали от Беломайдана каких-то решительных действий или хотя бы заявлений. Но ничего такого не было. То есть по сути митинг мало чем отличался от того, что было в прошлое воскресенье. Это говорит о том, что протест не развивается - не количественно, не качественно. О его затухании конечно рано говорить, но пока вряд ли что то угрожает власти Лукашенко и его контролю за ситуацией в стране.

В то же время, отличия у сегодняшних акций были.

Во-первых, силовики в этот раз проявляли себя более открыто. Визуально их было больше, чем за всю последнюю неделю.

Они не пустили митингующих к стеле "Минск - город герой", где произошли первые после выборов столкновения. И в громкоговоритель постоянно предупреждали, что митинг несанкционированный.

Также они оцепили контрольные точки - Дом правительства и резиденцию Лукашенко. Там было много ОМОНа, подвезли водометы и устройства для метания светошумовых гранат.

Правда, столкновений и массовых задержаний точно так же не было - впрочем, они были днем ранее, когда по всей стране за незаконные акции задержали 26 активистов. Но сегодня митингующие не пытались пройти туда, где перекрыли территорию. Хотя, судя по тому, что в город вышла военная техника (ее подогнали к администрации президента), а силовиков экпирировали до зубов, готовились к чему-то большему.

Речь, видимо, шла о возможных попытках штурма правительственных зданий - тем более, что в Минск накануне созывали оппозиционеров со всей страны, то есть "ударный кулак". Его вполне могли применить - вызвав ответный удар и новый виток силового противостояния.

У Лукашенко, видимо, не исключают этого сценария развития событий. Поскольку тянущийся две недели позиционный конфликт явно уменьшает запал протестов.

Видимо, поэтому Бацька на днях ужесточил риторику, заявляя, что с понедельника будет по-другому реагировать на нарушения закона во время митингов.

А сегодня, под занавес акций протеста, неофициальный телеграм-канал администрации президента опубликовал несколько видео, как Лукашенко с оружием и в бронежилете выходит из вертолета, который приземлился у одной из его резиденций - Дворца независимости. Его сопровождает сын Коля - тоже с оружием, в каске и военной "разгрузке".

Подтекст этих видео понятен - не сомневайтесь, мы не расслабились, и в случае чего применим силу.

Важно также, что Лукашенко вылетел к Дворцу независимости в тот момент, когда там собрались митингующие. И была ненулевая вероятность столкновений или даже штурма, о котором пошли слухи в этот момент.

В общем, Лукашенко решил войти в образ президента Чили Альенде, который лично защищал президентский дворец от путчистов.

Александр Лукашенко с автоматом в своей резиденции

Сальвадор Альенде с автоматом защищает президентский дворец

К слову, это был не первый нестандартный ход президента за этот вечер.

Во-вторых, власть впервые устроила явный троллинг Беломайдана: подогнали звуковую технику и включили на весь Минск песни военных лет, а также саундтреки из советских фильмов о Великой отечественной.

Противники Лукашенко встречали их недовольными криками, что выглядело, конечно, не слишком для них хорошо. Или же просто молча шли под этот аккомпанемент, что местами смотрелось даже комично - особенно под песни вроде "Первым делом самолеты" или "Прощайте, скалистые горы".

А "Песня об одинокой Родине" из фильма "17 мгновений весны" (ее пел Иосиф Кобзон) и как бы понуро бредущий под нее Беломайдан - это было вообще беспрецедентное зрелище.

Здесь проявилось еще одно серьезное отличие от украинского Майдана, который в свое время монополизировал акустику протеста в Киеве. Сегодня так сделал Лукашенко. Причем, не на своем, а на враждебном себе митинге.

С другой стороны, стороннему наблюдателю могло показаться, что под советские песни Беломайдан вышел на улицы по своей воле. Это могло ввергнуть некоторых сторонников Бацьки в недоумение - ведь сам же президент говорил, что его оппоненты это едва ли не духовные потомки коллаборационистов.

В общем ход эффектный, пусть и неоднозначный. Но видно, что белорусские власти проявляют креативность. То есть ситуацию воспринимают уже не так угрожающе, как раньше.

В-третьих, на этот раз не было митингов за Лукашенко. Видимо, извлекли урок прошлого воскресенья, когда оппозиция многократно перекрыла провластный митинг по количеству. При этом акции сторонников Бацьки шли всю неделю по будним дням, когда и беломайдановцев было чуть меньше. Подтверждая заодно, что это не разовый сбор, а постоянный формат.

Что же осталось неизменным - это требования оппозиции. На коротком митинге их озвучила Мария Колесник, которая осталась главным спикером Беломайдана, несмотря на сформированный недавно Координационный совет.

Требования такие:

новые президентские выборы

расследование нарушений на выборах 9 августа и насилия на улицах после них

референдум по новой Конституции, основанной на образце 1994 года (более сильный парламент и урезанные полномочия президента)

Каким образом будут добиваться их выполнения - не совсем понятно. Но очевидно, что сенсации, которую обещали оппозиционные телеграм-каналы, не произошло. Они сообщали, что в это воскресенье Координационный совет сделает заявление, которое все перевернет. Пока переворота не наблюдается. Хотя и говорить о том, что акции протеста затухают - нельзя тоже.

Почему Беломайдан не развивается по украинским лекалам - с переходом к перестрелкам и затяжным столкновениям, "Страна" уже рассказывала. Главным образом потому, что Бацька удержал за собой силовую вертикаль и, несмотря на конфликты с Москвой, сумел заручиться ее поддержкой. Также Минск пока контролирует ситуацию на предприятиях, не допустив массовой забастовки.

Но сегодня воочию проявился еще один фактор. Евросоюз прямым текстом заявил, что нельзя допустить повторения сценария украинского Майдана. Раньше это говорилось на уровне отдельных стран ЕС (пусть и столь крупных как Франция), но теперь данный тезис повторил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

То есть, украинский опыт Майдана и событий после него воспринимается уже даже в ЕС как нечто негативное. Интересно, что здесь еврочиновник говорит практически в унисон с тезисами самого Бацьки и его сторонников, для которых Украина с ее майданом - главный антипример.

Второй ключевой тезис Борреля - ЕС будет взаимодействовать с Лукашенко, хоть и не признает его легитимным президентом.

"Хотим мы того или нет, они контролируют правительство, и мы должны продолжать иметь с ними дело, несмотря на то, что не признаем их демократическую легитимность", – сказал еврочиновник.

Иными словами, с Бацькой все остается по-прежнему, за исключением некоторых церемониальных моментов - вроде приглашений на Запад. Дипломатические отношения между Минском и западными столицами тоже не разрываются.

Вышесказанное говорит о том, что Европа не готова к силовой смене власти в Беларуси. Что вызовет с большой вероятностью сценарий гражданского конфликта и внешнего вмешательства в него. Породив новую горячую точку вблизи границ еврозоны.

Конечно, Польша, с территории которой ведется координация протестных акций, вряд ли захочет так просто отказаться от планов "европеизации" Беларуси. Однако позиция Брюсселя может серьезно затормозить развитие радикальных сценариев. Или вообще обнулить их вероятность.