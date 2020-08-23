Так как сейчас медицина располагает большими средствами для борьбы с коронавирусом, то второй волны заболевания можно избежать.

Сейчас выявляют много заболевших, но это связано с тем, что быстрее и лучше диагностируют заболевание.

Об этом сообщил помощник главы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по стратегическим инициативам Раньери Гуэрра в интервью газете Corriere della Sera.

По его словам, в данный момент в Италии наблюдается рост числа зараженных, но это связано с улучшением и расширением диагностики, а не второй волной инфекции. При этом количество тяжелобольных можно контролировать.

Гуэрра добавил, что с началом учебного года неизбежно вырастет число новых заражений, потому что физические контакты между учениками предотвратить будет невозможно.

Представитель ВОЗ отметил, что до сих пор полноценно не изучен вопрос заразности детей с коронавирусом. Например, существует теория, что дети до 10-11 лет реже заражают окружающих, но после 12 лет способность передавать инфекцию у подростка повышается.

Напомним, что по словам Зеленского, Украина только сейчас переживает первую волну коронавируса.

Ранее "Старна" писала, что в Италии не станут вводить новую изоляцию, несмотря на высокую заболеваемость коронавирусом.