Первый заместитель госсекретаря США Стивен Биган прибудет в Москву на следующей неделе.

Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Как отмечается, одной из тем переговоров в Москве с Биганом станет ситуация в Беларуси.

"Белорусская тема будет рассмотрена, но повестка дня его консультаций существенно шире - это не только Белоруссия, но и целый ряд других вопросов, включая различные аспекты российско-американских двусторонних отношений. Запланирована целая серия контактов на разном уровне",- отметил Рябков.

Кроме того, в Госдепе уточнили, что замгоссекретаря США 24-27 августа посетит Вильнюс, Москву, а также Киев.

27 августа Биган также отправится в Вену для встречи с представителями ОБСЕ для переговоров по темам региональной безопасности и прав человека.

По информации "Интерфакса", накануне российский дипломатический источник сообщил, что замгоссекретаря США Биган посетит Москву 25-26 августа, и до этого он посетит Вильнюс, а после Москвы - Киев.

Напомним, ранее глава Госдепа США призвал власть Беларуси принять требования протестующих.

Также сообщалось, что в США считают, что сейчас не лучшее время для улучшения дипломатических отношений с Беларусью, которая охвачена подавлением протестов после выборов президента. Так, сенатор США Крис Мерфи обратился к Белому дому с просьбой отозвать кандидатуру на должность американского посла в Беларуси, которого и без того в республике не было более десятка лет.

Кроме того, перед этим в США потребовали у Лукашенко прекратить аресты и готовиться к передаче власти.