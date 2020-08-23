Не все продукты, которые считаются полезными, есть такими на самом деле. Так, эксперт по питанию Зинаида Медведева из российского Национального исследовательского центра "Здоровое питание" назвала продукты, вред которых неочевиден или они считаются полезными по ошибке.

Ее слова публикует "Комсомольская правда".

Диетолог призвала обратить внимание на протеиновые батончики. По ее словам, в этот продукт, помимо сухого протеина, сушеных ягод, орехов и семечек, часто добавляют злаковые хлопья высокой степени обработки с добавлением большого количества сахара и сахарозаменителей. Поэтому съевший его человек сначала ощутит прилив сил, а после - усталость и чувство голода.

Затем Медведева развеяла миф о пользе спортивных напитков с витаминами. Она объяснила, что, помимо полезных веществ, вода в бутылке содержит большое количество глюкозы и фруктозы - до 30 граммов глюкозы на 300 граммов воды, примерно такая же пропорция содержится и в напитках типа кока-колы.

Диетолог также подчеркнула, что йогурты с фруктовыми наполнителями почти не имеют витаминов, зато туда кладут сладкие добавки и пюре, где содержится очень много сахара. Медведева рекомендовала покупать простой йогурт и добавлять в него фрукты самостоятельно.

Эксперт по питанию также призвала отказаться от переработанного красного мяса: сосисок, сарделек, колбасы и копченой грудки. Их употребление может привести к развитию рака толстой кишки. Медведева утверждает, что обыкновенное мясо с точки зрения, канцерогенности вредно почти так же, к тому же оно повышает риск развития различных сердечно-сосудистых заболеваний. По ее словам, красное мясо стоит есть не чаще чем раз в неделю и готовить его при температуре 60-70 градусов по Цельсию.

Последним продуктом, чей вред неочевиден на первый взгляд, диетолог назвала сливочное масло. Медведева отметила, что не стоит есть больше 10 граммов масла в сутки. Иначе в организме повысится уровень холестерина, что приведет к образованию бляшек в сосудах, ухудшит работу сердечно сосудистой системы, нарушит кровоснабжение всего организма и прежде всего головного мозга.

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