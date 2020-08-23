Российский глубокомодернизированный стратегический ракетоносец Ту-95МСМ совершил свой первый полет.

Об этом гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь рассказал министру обороны РФ Сергею Шойгу на открытии Международного военно-технического форума "Армия-2020", передает РИА Новости.

Как отмечается, первый полет ракетоносца состоялся накануне в Таганроге на аэродроме Авиационного научно-технического комплекса имени Г. М. Бериева, его пилотировал экипаж под руководством летчика-испытателя Андрея Воропаева.



Полет проходил в штатном режиме на высоте 9000 метров, он продолжался два часа 33 минуты, системы и оборудование работали без замечаний.



"Это самолет с новым комплексом вооружения, с новым бортовым комплексом электронного оборудования, с новыми доработанными двигателями, новыми винтами. Боевые возможности машины ровно в два раза выросли после этой модернизации. После вылета продолжатся испытания. Модернизация парка стратегических ракетоносцев дальше пойдет по этому пути", - Юрий Слюсарь

Сообщается, что на Ту-95МСМ установили новые системы управления вооружением и управления самолетом, а также модернизированные средства объективного контроля, пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи и радиолокационную станцию.

Также в Минобороны России добавили, что это даст возможность увеличить точность навигации и показатели надежности, продлить срок эксплуатации авиационного комплекса, улучшить взлетно-посадочные характеристики самолета.

Напомним, ранее мы публиковали видео полета российских ракетоносцев Ту-95МС над Японским морем.

Также сообщалось, что в России объявили о модернизации бомбардировщиков Ту-95МСМ под крылатые ракеты большой дальности.