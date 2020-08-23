Для Киево-Святошинского района Киевской области установлен второй - "оранжевый" уровень карантина. Район переходит на дополнительные ограничения, связанные с распространением коронавируса, с 00.00 часов 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба администрации области.

Согласно принятому в пятницу, 21 августа, на заседании областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций решению, новый карантинный уровень установлен в городах Борисполь, Бровары, Буча, Переяслав, Фастов, а также в Бориспольском, Васильковском, Макаровском, Фастовском районах.

"На такие меры приходится идти из-за значительного увеличения больных коронавирус в указанных населенных пунктах. Сейчас должны четко отработать механизм избежание негативных последствий и дальнейшего распространения болезни", - отметил глава ОГА Василий Володин.

На территории остальных районов, городов областного значения и ОТГ Киевской области применяются противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "зеленого" уровня эпидемической опасности.

Напомним, что по состояние на утро воскресенья, 23 августа, в Киеве подтвердились 307 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общий показатель заболевших в городе составляет 11 814 человек. В Киевской области, в которую не входит Киев, количество заболевших по состоянию на утра 23 августа составляет 4 952 человек.

Ранее "Страна" писала что Кличко уверяет, что больницы Киева готовы ко второй волне коронавируса.