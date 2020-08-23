Власти Италии не хотят вводить новую полную изоляцию страны, несмотря на то, что количество инфицированных коронавирусом нового типа в стране растет.

Об этом заявил изданию "La Stampa" министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца.

"У нас не будет новой изоляции", - сказал он, указав, что нынешнюю ситуацию нельзя сравнить с февралем и мартом, когда отслеживание заражений коронавирусом и изоляция заболевших была затруднена.

Он подчеркнул, что настроен оптимистично, хотя и осторожен.

"Наша национальная система здравоохранения стала намного сильнее", - сказал министр.

В то же время ранее в министерстве отмечали, что хотя общенациональный карантин не присутствует среди возможных вариантов реагирования на ситуацию, однако ограничительные меры могут вводиться в отдельных районах в случае роста числа заболевших там.

Согласно данным статистического сайта Worldometer, всего в Италии диагностировали 258 136 случаев коронавируса. Скончались 35 430 инфицированных, выздоровели 205 203 человек.

За сутки 1071 заболевшего коронавирусом: число выявленных за сутки случаев впервые перевалило за 1 тыс. с того момента, как власти в мае ослабили меры изоляции.

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