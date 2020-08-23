Количество участников протеста, который сегодня проходит в центре Минска, резко увеличилось. Из-за этого в центр пришлось стянуть военных.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Так, на площади Независимости находится уже не менее 100 000 человек. В связи с этим, к обеспечению безопасности, помимо полиции, были привлечены отряды армии.

"Ряд улиц в центре белорусской столицы перекрыт милицией. В частности, нельзя на автомобиле попасть на улицу Свердлова рядом с Михайловским сквером, а также на улицу Карла Маркса. Кроме того, нет проезда на проспект Независимости со стороны железнодорожного вокзала, там движение перекрыто армейскими броневиками и другой спецтехникой, включая водометы. Нет также подъезда и к музею истории Великой Отечественной войны", - говорится в сообщении.

При этом в центр Минска стянуты военные подразделения, несколько десятков из которых в полной экипировке выстроились у стелы "Минск – город-герой". Еще несколько отрядов дежурят у музея Великой Отечественной войны.

Сами протестующие разворачивают бело-красно-белые флаги и скандируют лишь один лозунг: "Уходи".

Напомним, сегодня военные в Беларуси выступили с заявлением о том, что возьмут под охрану памятники Великой Отечественной войны от протестующих, которые выходят на улицы и не признают результаты президентских выборов.

"Страна" ведет онлайн-трансляцию с нового митинга оппозиции, который сегодня проходит в Минске.