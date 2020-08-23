На День Независимости будет дождливо во многих областях Украины. В том числе дождь вероятен в Киеве, где пройдут основные празднования. Однако почти во всей Украине в праздник будет очень жарко - столбик термометра покажет до +30 градусов.

Об этом говорят данные Укргидрометцентра.

Дожить будет на всей территории западной Украины. Там в некоторых областях будет прохладнее всего в стране. Самыми относительно не теплыми будут Ужгород, Львов, Луцк, Ровно, Тернополь, Ивано-Франковск, Черновцы, Хмельницкий и Житомир. Там ожидается +22...+26 градусов днем и +14...+17 градусов ночью. Только в Виннице будет теплее - до +29 днем и до +17 ночью.

На севере страны также ожидается прохладная погода и дожди. Будет дождливо в Киеве, Чернигове и Сумах. Дневная температура там составит +23...+27 градусов, а ночная +11...+13, только в Киеве ночью будет до +18 градусов.

В Харькове, Луганске и Донецке будет +28...+31 градус днем и +11...+13 ночью. Во всей центральной части страны будет одинаково жарко +28...+31 градус днем и +11...+17 градус ночью, прохладнее всего будет в Полтаве ночью.

На юге страны - в Одессе, Николаеве, Херсоне и Крыму - также будет очень жарко: +27...+31 градус днем и +15...+20 ночью.

Мы публиковали прогноз погоды на длинные выходные. Также "Страна" писала, что Наталья Диденко дала свой прогноз на День Независимости Украины.