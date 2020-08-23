Пресс-секретарь министерства иностранных дел Беларуси Анатолий Глаз заявил, что советы от президента Украины Владимира Зеленского являются неуместными.

Об этом сообщает "БелТА".

"Знаете, Украина - братская для нас страна и украинский народ - братский для белорусов. Поэтому, конечно, в этот откровенно непростой для нашей страны момент хотелось бы ощутить какую-то поддержку или хотя бы понимание, а не слушать уже заезженные со всех сторон советы. Сейчас точно мы нуждаемся не в них", - сказал он.

В то же время Глаз признал, что учитывая новейшую историю Украины, "опыта в некоторых вопросах им не занимать".

"Вот только результат этих политических экспериментов уж точно не убеждает украинцев, да и не только их, в их правильности и полезности. Более того, по нашему мнению, у украинского руководства еще много лет будет много вопросов поважнее, которыми нужно каждодневно заниматься внутри своей страны, нежели раздавать советы соседям", - рассказал он.

До этого мы рассказывали, что Зеленский признался, что если был бы на месте Александра Лукашенко, то провел бы новые выборы.

Ранее мы писали, что по словам Лукашенко, Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Однако в Офисе президента отвергли его обвинения. Также глава республики пригрозил Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков" в Беларуси.