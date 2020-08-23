В воскресенье, 23 августа, в Офисе президента решили раскрыть программу Владимира Зеленского, которая связана с празднованием 29-й годовщины Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Так, Зеленский с женой возьмут участие в торжественных мероприятиях, которые связаны с годовщиной Независимости Украины. Они пройдут на Михайловской площади. После этого президент с женой присоединятся к церемонии в честь памяти павших защитников страны.

Позже на Софийской площади Зеленский выступит с речью по случаю 29-й годовщины Независимости Украины, а также вручит государственные награды.

Напомним, недавно стало известно, что экс-президент Петр Порошенко примет участие в неофициальном Марше защитников Украины, который запланирован на День Независимости 24 августа. В конце маршрута Порошенко должен выступить с речью на Европейской площади. В то же время в Нацкорпусе считают появление Порошенко на марше нарушением договоренностей организаторов и "попыткой рейдерской атаки на шествие".

Ранее мы писали, что марш возглавит экс-глава "Правого сектора" Дмитрий Ярош, а также нардеп от партии Порошенко генерал Михаил Забродский. Однако позже появилось заявление "ПС" о том, что они не будут участвовать в мероприятии, поскольку его превращают в "пиар Порошенко".