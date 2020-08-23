В воскресенье, 23 августа, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва примет любое решение властей Беларуси по вопросу диалога с оппозицией.

Об этом он рассказал, выступая на форуме "Территория смыслов", передает "Интерфакс".

"Сейчас, когда пытаются по своим лекалам еще и Беларусь расчертить, и предлагают при этом свое посредничество... Конечно, мы будем не против любого решения, которое примет белорусское руководство в отношении диалога со своим населением, но когда Запад говорит, что только посредничество с участием западных стран будет эффективным - конечно, у всех свежо в памяти, как это было в Украине, где западное посредничество обернулось полной недоговороспособностью", - сказал Лавров.

В то же время Лавров рассказал, что белорусы сами должны решить, "как выходить из этой ситуации".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию с нового митинга оппозиции, который сегодня проходит в Минске.

Также мы рассказывали, что субботний, 22 августа, митинг оппозиции в Беларуси закончился без избиений и задержаний.