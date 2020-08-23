В Государственном бюро расследований отказались называть дату следующего допроса экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом передают "Украинские новости".

Так, следователи из ГБР отказались называть дату нового допроса экс-президента, ссылаясь на то, что это данные досудебного расследования.

Как сообщала "Страна", ранее Порошенко вручали подозрение по делу разведчика Семочко.

Напомним, что в конце мая Порошенко был вызван на допрос в ГБР по поводу "картинного дела", но в ГБР он таки не явился. Вместо этого он открыл выставку с 43 полотнами, которые проходят по этому делу. В этот же день спецназ ГБР взял штурмом художественный музей Ивана Гончара.

На допрос силовиков Порошенко явился 1 июля. После того, как он вышел из ГБР, он возглавил колонну своих сторонников, после чего они пошли к суду.