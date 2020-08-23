Подземное пространство в центре столицы, Бессарабский квартал, уже давно завоевало славу рассадника карманников. В субботу днем, 22 августа, их очередной жертвой стал 37-летний гражданин Швейцарской конфедерации, прибывший в Киев по делам бизнеса.

Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Так, кража произошла, когда швейцарец беззаботно гулял по городу и спустился в тот самый Бессарабский квартал. Видимо на иностранца сразу же обратили внимание местные щипачи и отправились за ним по пятам. При выходе за самозакрывающиеся двери подземного квартала, где часто бывают небольшие группки пешеходов, ожидающих прохода, воры воспользовались сумятицей и виртуозно обработали карманы швейцарского гостя.

У него украли все наличные, которые он взял с собой на дорожные траты - более 3 000 долларов. Иностранец обратился в полицию, завели уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража). Сейчас правоохранители просматривают видеозаписи, так как вход и выход в Бессарабский квартал охватываются видеонаблюдением.

По некоторым данным, швейцарца обработали цыганские карманники, на которых в полицию центральной части столицы поступает ежедневно масса заявлений. Из-за изменений в законодательстве, согласно которым ч.1 ст.185 УК (Кража), подпадает под понятие уголовного проступка, а не преступления как раньше, задержание преступников по этой статье предусмотрено только в исключительных случаях:

если подозреваемый отказывается выполнять требование уполномоченного должностного лица о прекращении уголовного проступка или сопротивляется,





если он пытается покинуть место совершения уголовного проступка,





если при непосредственном преследовании после совершения уголовного проступка не выполняет законных требований уполномоченного должностного лица,





если он находится в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения и может нанести вред себе или окружающим.

Поэтому пресекать карманные кражи полиции сейчас стало еще сложнее.

Напомним, недавно очередная карманная кража на круглую сумму произошла вчера в ресторане грузинской кухни "Вано Ивано" на Кловском спуске в Киеве. На этот раз жертвой карманников стал основатель компании, работающей в сфере кибербезопасности и IT-услуг.

Ранее мы писали, что ранее в этом месяце на столичном Печерске на улице Рогнединской неизвестные похитили у подданного Великобритании мобильный телефон и кошелек с банковскими карточками. С них злоумышленники сняли 125 000 гривен.