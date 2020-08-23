На Бессарабке у швейцарца на ходу вытащили из кармана 3 000 долларов
Подземное пространство в центре столицы, Бессарабский квартал, уже давно завоевало славу рассадника карманников. В субботу днем, 22 августа, их очередной жертвой стал 37-летний гражданин Швейцарской конфедерации, прибывший в Киев по делам бизнеса.
Об этом сообщает корреспондент "Страны" со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Так, кража произошла, когда швейцарец беззаботно гулял по городу и спустился в тот самый Бессарабский квартал. Видимо на иностранца сразу же обратили внимание местные щипачи и отправились за ним по пятам. При выходе за самозакрывающиеся двери подземного квартала, где часто бывают небольшие группки пешеходов, ожидающих прохода, воры воспользовались сумятицей и виртуозно обработали карманы швейцарского гостя.
У него украли все наличные, которые он взял с собой на дорожные траты - более 3 000 долларов. Иностранец обратился в полицию, завели уголовное производство по ч.1 ст.185 УК Украины (Кража). Сейчас правоохранители просматривают видеозаписи, так как вход и выход в Бессарабский квартал охватываются видеонаблюдением.
По некоторым данным, швейцарца обработали цыганские карманники, на которых в полицию центральной части столицы поступает ежедневно масса заявлений. Из-за изменений в законодательстве, согласно которым ч.1 ст.185 УК (Кража), подпадает под понятие уголовного проступка, а не преступления как раньше, задержание преступников по этой статье предусмотрено только в исключительных случаях:
- если подозреваемый отказывается выполнять требование уполномоченного должностного лица о прекращении уголовного проступка или сопротивляется,
- если он пытается покинуть место совершения уголовного проступка,
- если при непосредственном преследовании после совершения уголовного проступка не выполняет законных требований уполномоченного должностного лица,
- если он находится в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения и может нанести вред себе или окружающим.
Поэтому пресекать карманные кражи полиции сейчас стало еще сложнее.
Напомним, недавно очередная карманная кража на круглую сумму произошла вчера в ресторане грузинской кухни "Вано Ивано" на Кловском спуске в Киеве. На этот раз жертвой карманников стал основатель компании, работающей в сфере кибербезопасности и IT-услуг.
Ранее мы писали, что ранее в этом месяце на столичном Печерске на улице Рогнединской неизвестные похитили у подданного Великобритании мобильный телефон и кошелек с банковскими карточками. С них злоумышленники сняли 125 000 гривен.