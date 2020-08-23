В ночь на воскресенье, 23 августа, на юге Польши произошла масштабная авария, в ходе которой автобус столкнулся с микроавтобусом. Погибли девять человек, еще семь получили травмы.

Об этом сообщает tvn24.pl.

Так, авария произошла на дороге национального значения №88, на отрезке автодороги Клещув-Гливице в Силезском воеводстве. По предварительной информации, водитель микроавтобуса потерял контроль над транспортным средством, в результате чего бусик перевернулся на дороге и допустил столкновение с автобусом.

В результате этого погибли все девять пассажиров, которые находились в микроавтобусе.

Травмы разной степени тяжести получили также семь из 49 человек, которые находились в автобусе. Их жизни сейчас не угрожает опасность.

"В микроавтобусе путешествовали взрослые лица - жители Подкарпатского воеводства, а в автобусе находились представители охранной фирмы, которые ехали из Вроцлава после обеспечения порядка на футбольном матче", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали одного человека - водителя автомобиля. Он не участвовал в ДТП, но его действия могли спровоцировать аварию.

В Польше произошло масштабное ДТП. Фото: tvn24.pl

Напомним, в четверг, 2 июля, возле польского города Богуслувице Силезского воеводства пассажирский автобус столкнулся с грузовиком. В МИД Украины заявили, что в результате пострадали 16 украинцев.

Также "Страна" писала, что в воскресенье вечером, 5 июля, в Польше произошла авария при участии двух автобусов и одного микроавтобуса. В результате 14 человек получили травмы.