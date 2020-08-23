В воскресенье, 23 августа, перед стартом акции оппозиции в Минске, в столице республики закрылись несколько станций метрополитена.

Об этом информирует пресс-служба минской подземки в Telegram.

"23.08.2020 в 12.45, в целях обеспечени безопасности пассажиров, на вход и выход закрыты станции метро

Площадь Ленина, Октябрьская, Купаловская и Площадь Победы. Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что закрытые станции метро расположены в центре города вдоль проспекта Независимости, где сторонники оппозиции и проводят акцию в эти минуты.

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