В воскресенье, 23 августа, киевский мэр Виталий Кличко заявил, что больницы, отведенные для второй волны коронавируса, уже готовы принимать пациентов.

Об этом он рассказал во время ежедневного брифинга, который транслировался на YouTube.

"Уже готовы принимать больных Covid-19 и больницы второй волны. Они обеспечены всем необходимым. А медучреждения первой волны функционируют уже фактически как инфекционные госпитали", - сказал он.

При этом Кличко уточнил, что общее число больных растет во всех районах столицы.

"Я не хочу никого пугать, но ситуация непростая! Мы не должны допустить инфекционного взрыва и коллапса медицины. Мы не должны допустить возвращения к строгим ограничениям и глубокого экономического кризиса", - рассказал он.

На 23 августа статистика заболеваемости по районам Киева такова:

Печерский - 1 044 человека;



Шевченковский - 942;



Соломенский - 1 287;



Днепровский - 1 392;



Святошинский - 1 024;



Деснянский - 1 449;



Подольский - 744;



Голосеевский - 940;



Оболонский - 1 058;



Дарницкий - 1 934.

Кличко рассказал, что больницы готовы ко второй волне коронавируса. Смотреть с 4:20. Видео: YouTube/Виталий Кличко

Напомним, сегодня в Киеве был зафиксирован абсолютный антирекорд по количеству обнаруженных за сутки зараженных коронавирусом - 307 новых случаев.

При этом в Украине в целом за сутки подтвердились 1 987 случаев заболевания коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 104 958.