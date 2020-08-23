В Киеве на станции метро "Майдан Независимости" правоохранители задержали мужчину с "документами" так называемой "ДНР". В частности, у него был найден "военный билет ДНР" и удостоверение "народного ополченца Донбасса".

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует пресс-служба полиции Киева.

"Подозрительного мужчину заметили на станции метро полицейские, которые в усиленном варианте несут службу по охране общественного порядка... Задержанного передали работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям", - говорится в сообщении.

Правоохранители опубликовали фотографии "документов" задержанного - "удостоверения" на имя Сергея Писарева 1987 г.р. в котором указано, что мужчина якобы занимал "должность" "стрелка" и "удостоверения Новороссии" о награждении "за оборону Славянска" на то же имя.

Примечательно, что в документах главнокомандующим указан Игорь Стрелков, который в 2014 году руководил "армией ДНР".

Напомним, недавно в Киеве 44-летний мужчина стрелял в автомобиль патрульной полиции. В настоящее время, он задержан. Правоохранители обнаружили в его личных записях упоминания о т.н. "ДНР" и "ЛНР".

Ранее мы в СБУ отчитались о задержании в Киеве гражданина Украины, который в 2014-20 годах, по версии силовиков, осуществлял функции одного из "кураторов" руководителей "ДНР" по линии Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.