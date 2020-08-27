Несмотря на карантин, украинцы продолжают выезжать на заработки в Европу, хотя процесс резко усложнился и ограничился всего несколькими странами.

Проще всего во время эпидемии попасть на работу в Польшу - для этого достаточно биопаспорта и приглашения (или же рабочей визы).

Зазывают на заработки также в Чехию, но там обязательно нужна рабочая виза.

Части украинцам удается получить рабочую визу в Германию, но ее выдают только для узкого круга работников (например, водители грузовиков и медперсонал по уходу). Даже после либерализации рынка труда в марте этого года низкоквалифицированным работникам пока непросто туда попасть, хотя именно у немцев, по разным опросам, хотят работать большинство заробитчан (по данным аналитического центра Gremi Personal, 40% украинцев, кто трудится у поляков, готовы ехать на заработки в Германию).

"Страна" выяснила как украинцы могут выехать на заработки в ЕС во время эпидемии и на какие суммы могут рассчитывать.

Как оформляют приглашение на работу в Польшу

На заработки начали снова активно выезжать с июня-июля - когда после карантинного перерыва начали открываться визовые центры. Если с марта по июнь, по данным компании по поиску работу Jooble, количество запросов на вакансии за рубежом резко рухнуло на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, то уже в июле заграничных предложений для украинцев стало на 20% больше.

Большинство едет в Польшу собирать урожай ягод и фруктов. За работу на плантациях платят в переводе на гривны 16-20 тысяч гривен в месяц. Сейчас уже набирают сборщиков яблок на сентябрь.

Карантин сборщики проходят прямо на полях - при условии, что никуда больше не выходят.

Процедура трудоустройства в Польше выглядит так.

По правилам, предприниматели обязаны обратиться к воеводе (вроде нашего губернатора) за разрешением на работу конкретного иностранца. Воевода связывается с трудовым отделом региона, чтобы проверить, есть ли заинтересованные в трудоустройстве на данную работу безработные поляки. И если таких нет, воевода выдаст разрешение иностранцу.

К слову, все чаще находятся поляки, желающих выполнять ту же работу, которую ранее, до пандемии, выполняли украинцы, говорит нам Малгожата Кульчик, глава варшавского агентства по трудоустройству иностранцев.

Итак, когда заробитчанин нашел вакансию, он связывается с работодателем и, если стороны договорятся, то будущий шеф должен подготовить приглашение и заверить его в офисе у воеводы. А затем выслать работнику. То есть сами украинцы на занимаются оформлением приглашения, от заробитчан требуют лишь скан загранпаспорта.

"Приглашения от воеводы достаточно, чтобы впустили на сезонную работу в Польшу. Однако для других видов работ и для более длительного пребывания делают национальную визу, для украинцев она оформляется бесплатно за 10 рабочих дней, только оплачивается около 600 грн сервисного сбора и за доставку в визовом центре (можно и в консульстве, но оно работает с ограничениями", - рассказала нам Людмила Сенькив, сотрудница львовского кадрового агентства по трудоустройству за рубежом.

Воеводское приглашение выдается сроком до года. Обычно его оформление занимает от одного до двух месяцев.

Так выглядит заветное воеводское приглашение, с которым пускают на работу в Польшу

Чтобы сделать воеводское приглашение, представители польской компании подают внушительный пакет документов. Это заявление о предоставлении разрешения на работу для иностранца, справку об отсутствии судимостей у работодателя, паспорт представителя организации, устав компании-нанимателя, копии страниц национального и загранпаспорта работника, оригинал анализа рынка труда (обоснование приглашение на работу иностранца) и квитанцию об оплате гербового сбора, который составляет 70 злотых (500 грн).

В течение 30 рабочих дней воеводское управление рассматривает заявку и в случае положительного ответа подает документ на подпись воеводе и уверяет гербовой печатью. Действительным приглашение становится с момента внесения его в реестр приглашений.

Сделать воеводское приглашение через работодателя - оптимальный вариант для заробитчан. Однако сложная процедура оформления привела к тому, что на рынке услуг стали востребованными посредники, которые оформляют приглашения втридорога.



"Многие компании выдают гражданам вызовы от фиктивных фирм или совсем подделывают документ. В первом случае соискатель оказывается в Польше без работы и средств к существованию, во втором - получает отказ в оформлении национальной визы, с которой он может дольше работать в Польше. Чтобы избежать неприятностей, нудно проверять фирму или предпринимателя, к которому хотят трудоустроить. Это можно сделать на сайте stor.praca.gov.pl или stat.gov.pl", - советует Сенькив.

После получения воеводского приглашение можно оформить долгосрочную польскую национальную визу и продолжить работу в стране.

Многие делают визы через визовый центр во Львове, поскольку большинство заробитчан - из Западной Украины. В августе из-за ухудшения эпидемиологической ситуации центр некоторое время снова приостановил работу, но с 21 августа заработал опять. Кстати, из-за эпидемии заявления можно подавать также онлайн и отправлять и получать документы с помощью курьера.

Устроиться стало сложнее - много безработных поляков

По словам Сенькив, помимо сбора урожая, чаще всего украинцев зовут в Польшу упаковщиками, уборщиками, сборщиками на заводы, сварщиками, строителями.

"А вот в отелях и ресторанах вакансий почти нет - там провели сокращения и набирают в основном поляков. В целом трудоустроиться, кроме как на полях, украинцам после начала эпидемии стало сложнее, как и получить приглашение. Часто приходится искать "концы" и переплачивать таки посредникам. Польским работодателям стали одобрять все меньше приглашений для иностранцев - предпочтение отдают безработным полякам", - рассказала нам украинка Оксана Войтович, которая давно живет в Варшаве.

При этом, по подсчетам польских агентств по трудоустройству, в Польше сейчас все еще живет и трудится рекордное количество украинцев - от миллиона до полутора.

"Несколько сотен тысяч покинули Польшу с началом карантина, еще в конце марта. Многих уволили, нечем было платить за аренду квартир, к тому же люди не были уверены, что им оплатят лечение в случае заболевания коронавирусом. Потом в мае был опять массовый наплыв - в основном сезонных работников. Но часть из них вернулась в Украину, поскольку с работой сейчас туго", - говорит Кульчик.

Для поляков, конечно, работа, которую выполняли украинцы, все равно низкооплачиваемая. Но во времена коронавируса они вынуждены соглашаться на места украинцев.

"Люди знают о сложной ситуации на рынке и соглашаются на более низкую зарплату", - сказала "Газете Выборчей" Ивона Шмитковска, президент агентства по трудоустройству.

"Есть тенденция к тому, что польские граждане устраиваются на работу, которую только несколько месяцев назад сделали наши восточные соседи", - подтвердил эксперт Бартоломей Потоцкий на польском телеканале "Доброе утро".

"Поляки не берут украинцев ни на кофе, ни на перекур"

Некоторые украинские заробитчане жалуются на плохое отношения и адские условия труда, которые только ухудшаются.

"Ни за какие деньги больше не вернусь в Польшу на работу. Я там проработал 4 года, и эту страну увидел с разных сторон. Везде и всюду очень пренебрежительное и хамское отношение к украинцам. К нам относятся, как к мусору, - жалуется volodymyrets.city украинец Михаил из Володимирца Ровенской области. - Например, по внутренним правилам, в курилке на заводе может одновременно находиться не более трех человек. Поляки на перекур всегда ходят по двое. И уж как там стоит два поляка, то украинец, даже будучи третьим, зайти в курилку не имеет права. Он должен ждать снаружи, пока поляки выйдут. Как подойдут к ним поляки, то они могут и вчетвером стоять, а как украинец - то не разрешают даже третьим".

Когда ввели карантин, то на многих фирмах, по его словам, для поляков и украинцев ввели перерыв на кофе в разное время, чтобы не пересекались даже в столовой. То есть возможный контакт с украинцами полякам свели к минимуму.

"Также когда-то работал на траншеях - копал ямы. Так на двух украинцев ставили двух старших мастеров-поляков, чтобы контролировать процесс работы. Ты копаешь яму, вода льется, топит - а тебе не разрешают ни перерыва, ни перекура, ни перекуса. Платили там 18 злотых (130 грн) в час и относились как к скоту", - откровенничает Михаил.

Во время карантина Михаил работал на заводе по обработке металла под Лодзем. Когда в марте а в Польше объявили карантин, этот завод тоже должны были закрыть. Поэтому процентов 70% всех мощностей здесь продолжает работать неофициально, примерно 50% из них - это тяжелая черновая работа, где всегда стоит пыль.

"Преимущественно в этих цехах украинцы работали. Так нам выключили вытяжки, чтобы скрыть рабочий процесс. Здесь остались работать не только те, кто готов был пренебрегать своим здоровьем, но и просто отчаянные, те, кому некуда было идти и куда деваться, поэтому от безысходности они остались на предприятии. Я трудился в специальном цехе, где зачищаются чугунные детали. Проще говоря - черное, грязное место, поляки там никогда не работали, потому что не хотели заниматься такой тяжелой работой. И вот нас оставили здесь работать без вытяжек, представляете? Поляки же работали всегда на чистых участках завода, где пыли и шума нету. При этом чернорабочим даже не увеличили зарплату. Я пошел к руководителю прояснить ситуацию, ведь пыль столбом стоял в цехе, дышать было нечем. А он мне улыбается, мол, разве я не понимаю, для чего это делается? Хочешь - делай, не хочешь - не делай. В таких условиях я работать не хотел, уволился. Поехал я туда на работу легально, со всеми документы, поэтому после увольнения со мной рассчитались полностью", - рассказывает Михаил.

Есть и те, кому повезло больше.

"Я в Польше уже 3 года, сменил много работ и везде нормальное отношение. Плохо относятся, если не знаешь языка и не стараешься его изучить. А если язык знаешь, то и нормально относятся к тебе. А не как наши приезжают и за два года не учат язык, или не хотят учить", - полагает Иван.

В Чехию - за 30 тысяч гривен

Еще одна страна, куда едут во время карантина украинцы, - Чехия.

Сейчас разрешения на проживание и работу в Чехии есть у более чем 150 тысяч украинцев, это почти четверть от общего числа иностранных работников.

Чехия первой в Европе вышла из карантина и возобновила выдачу рабочих виз.

"Чехи набирают строителей, сиделок, нянь, уборщиц, медсестер, сезонных рабочих. Причем знание языка часто не требуется, рабочие визы сейчас выдают до трех месяцев (для украинцев они бесплатны, только сервисный сбор 1100 грн, если делаешь через визовый центр). Хотя ждать визу из-за карантина нужно около месяца, и логистически в Чехию сложнее добираться, чем в соседнюю Польшу (большинство едет через Закарпатье и транзитом через Венгрию)", - рассказывает нам Сенькив из кадрового агентства.

Процедура трудоустройства в Чехии схожа с польской схемой, но немного сложнее. Найдя вакансию, украинец связывается с работодателем и проходит собеседование, затем подписывается трудовой контракт. Работодатель оформляет разрешение на работу - если у поляков документ заверяют у воеводы, то у чехов - в местном отделении департамента по трудоустройству.

Разрешение на работу действует столько, на сколько заключен контракт, но не более 2 лет с правом продления. Стоимость оформления - 500 чешских крон (около 600 грн). Документ строго привязан к работодателю, виду деятельности и рабочему месту.

Затем открывается рабочая виза на срок до трех месяцев, но ее выдают только после полного отсутствия претендентов на вакансию среди чехов и европейцев минимум в течение месяца.

При этом рабочее место находится в открытом доступе и активно рекламируется. Кроме того, работодатель обязан гарантировать иностранцу уровень заработной платы и условия труда на равных условиях с чешскими гражданами.

Украинцев спасают специальные квоты для работников из третьих стран. В прошлом году Чехия вдвое увеличила квоты на трудоустройство украинцев до 40 тысяч, после чего денежные переводы оттуда резко выросли - на треть.

Когда планируют работать в Чехии более 90 дней, то открывают долгосрочную визу на год - в консульстве или визовом центре.

Галина Рудык из Львова работает под Прагой упаковщицей, получает 100 крон в час (125 гривен).

"В месяц набегает до 30 тысяч гривен. С сентября пойду работать швеей, примерно на ту же зарплату, может, на пару тысяч больше - зависит от заказов. Весной многие фирмы закрывались, многих украинцев уволили, моя сестра, которая работала уборщицей в отеле, уехала домой. Но сейчас потихоньку все входит в свою колею, работу найти легче", - рассказывает нам Рудык.

Кстати, четверть трудовых мигрантов, которые этим летом прилетели чартерами в Польшу, организованными агентством Gremi personal, сообщили, что собирались на заработки в Чехию, Германию и скандинавские страны, однако из-за сложностей с границами не рискнули и выбрали поляков.

Около 40% прибывших чартерами впервые выехали на заработки из Украины в Польшу. Однако они не рассматривают Польшу как окончательное направление, а готовы ехать дальше в поисках лучшей работы и зарплат, рассматривая Польшу как окно в Европу.

В Германию во время эпидемии основном набирали сезонных работников - везли чартерами. Рабочие визы для большинства иностранных работников пока не выдают, хоть с марта планировали либерализацию рынка труда для граждан из стран не-ЕС. Средняя зарплата после уплаты налогов для иностранцев - около 1600 евро (больше 50 тыс. грн).

"Но уже осенью многие компании планируют набирать иностранцев, в том числе и из Украины. Есть вакансии строителей, медсестер, сиделок. Однако требуется знание немецкого, хоть базовый уровень. Ждем новостей от немецких властей, все будет зависеть от ситуации с коронавирусом", - говорит Сенькив.