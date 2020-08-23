В воскресенье, 23 августа, военные Беларуси выступили с заявлением о том, что возьмут под охрану памятники Великой Отечественной войны от протестующих, которые выходят на улицы и не признают результаты президентских выборов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси в соцсети.

"Мы не можем спокойно смотреть, как под флагами, под которыми фашисты организовывали массовые убийства белорусов, русских, евреев, представителей других национальностей - сегодня организуются акции в этих священных местах. Мы этого допустить не можем! Поэтому с сегодняшнего дня мы берем их под нашу охрану и защиту", - говорится в сообщении.

Министр обороны Беларуси Виктор Хренин предупредил о том, что в случае нарушения порядка в этих местах, "вы будете иметь дело уже не с милицией, а с армией".

Напомним, "Страна" ведет онлайн-трансляцию с нового митинга оппозиции, который сегодня проходит в Минске.

Также мы рассказывали, что субботний, 22 августа, митинг оппозиции в Беларуси закончился без избиений и задержаний.