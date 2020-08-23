В воскресенье, 23 августа, в Минске начнется новый митинг оппозиции, который может стать даже более масштабным, чем прошедший на прошлой неделе, когда на улицы вышли около 200 тысяч человек. В этот раз белорусов агитируют митинговать против действующего президента республики Александра Лукашенко именно в Минске на "Марше новой Беларуси", а не в регионах.

Об этом информирует телеграм-канал "Политика Страны".

Ожидается, что такая стратегия формирования "ударного кулака" в столице Беларуси должна переломить негативный тренд для оппозиции последних дней, когда протестный потенциал постепенно спадал на нет.

К митингующим выйдут их лидеры - члены Координационного совета.

"Они собираются выступить с важным программным заявлением. Это перевернет все!" - анонсирует Телеграм-канал Nexta.

Примечательно, что организаторы созывают людей на митинг очень активно - пишут в сети, что нужно ходить по соседям и вытягивать их на площадь Независимости. Сотрудников заводов призывают надеть их спецодежду - чтобы было видно, какое предприятие они представляют.

Сейчас люди большими и малыми колоннами уже стягиваются в центр. Правда, повлиять на численность протеста может дождь, который с самого утра льет в Минске.

Тем временем минская милиция заявляет, что располагает информацией о готовящихся провокациях в ходе несанкционированных акций в столице Беларуси. По словам очевидцев, в районе стелы находятся машины внутренних войск, автозаки, закрыты несколько станций метрополитена.

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые акции протеста. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с правоохранителями.

Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов в здании Центризбиркома.

Тем временем, на оставшихся в Беларуси соратников Тихановской, которые создали Координационный совет для "мирной передачи власти" от главы республики Александра Лукашенко, уже завели уголовное дело. Следственный комитет начал допрашивать членов организации.

"Страна" следит за ходом событий вокруг сегодняшнего "Марша новой Беларуси" в Минске в режиме текстовой онлайн-трансляции.