В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский рассказал о том, как поднимал флаг страны на военном аэродроме в Василькове.

Об этом он написал у себя в Telegram-канале.

"...Сегодня я снова видел решительные лица наших военных. Без пафоса. Сосредоточенные, волевые, умные. Лица людей, которые точно никогда не отдадут ни кусочка нашей земли. Сегодня рядом со мной на "линейке чести и памяти" стояли также все президенты Украины, которых я пригласил. Стояли для того, по моему мнению, чтобы вместе осознать, какую страну мы построили. Не сомневаюсь, что каждый из нас, из президентов, наверное, по-своему ценит и любит свою страну. Ценит то, что он сам сделал для нее. Понимает то, что хочет сделать следующий Президент. И где-то в сердце чувствует, что каждый из нас никогда не позволит разорвать ее ради мимолетных политических целей", - говорится в сообщении.

В то же время Зеленский рассказал, что День флага Украины и День Независимости являются для него праздниками, "когда начинается настоящая история".

"Когда вообще не нужно думать, какой вид ты будешь иметь в глазах своих сторонников, и как можно будет спровоцировать политических соперников. Когда не нужно считать проценты рейтингов и количество публикаций в популярных изданиях. Когда вроде бы обычный день действительно становится настоящим днем всей страны", - рассказал он.

Напомним, в ходе выступления Зеленского перед военными он рассказал о том, что Вооруженные силы Украины получат новые танки, бронированные машины, а также другую военную технику и вооружение.

Ранее Зеленский обратился к гражданам с призывом вывешивать флаги страны, а на руки повязать сине-желтую ленточку в честь праздника.