Снежана Егорова пожаловалась на угрозы в социальных сетях. Фото: Facebook/ snezhana.egorova

Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая недавно раскритиковала образ "украинского героя", который создается в стране, написала заявление в полицию. Причиной этого, по ее словам, стали угрозы от неизвестных в сети.

Об этом она написала у себя в Facebook и обратилась к тем СМИ, которые по ее мнению исказили суть вопроса.

"Предоставляю вашему вниманию исходники моего интервью, которое было заведомо перекручено и распространено вами в информационном пространстве", - написала Егорова.

В то же время Егорова рассказала, что материалы уже находятся в руках правоохранителях.

"Все материалы по факту клеветы, угроз в соцсетях, формирование заведомо ложной информации и номера телефонов, с которых мне и моим малолетним детям, угрожали неизвестные мне лица, мною переданы в Национальную полицию Украины, и мое заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований", - рассказала она.

Помимо этого, по словам телеведущей, данное дело под личный контроль взял один из народных депутатов Украины.

Егорова пригрозила ответственностью хейтерам. Скриншот: Facebook/facebook.com/snezhana.egorova

Также мы писали, что шоумен Антин Мухарский отреагировал на монолог бывшей супруги, телеведущей Снежаны Егоровой, относительно образа современного "украинского героя" в постмайданный период.

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