Украинская актриса и телеведущая Снежана Егорова, которая недавно раскритиковала образ "украинского героя", который создается в стране, написала заявление в полицию. Причиной этого, по ее словам, стали угрозы от неизвестных в сети.

Об этом она написала у себя в Facebook и обратилась к тем СМИ, которые по ее мнению исказили суть вопроса.

"Предоставляю вашему вниманию исходники моего интервью, которое было заведомо перекручено и распространено вами в информационном пространстве", - написала Егорова.

В то же время Егорова рассказала, что материалы уже находятся в руках правоохранителях.

"Все материалы по факту клеветы, угроз в соцсетях, формирование заведомо ложной информации и номера телефонов, с которых мне и моим малолетним детям, угрожали неизвестные мне лица, мною переданы в Национальную полицию Украины, и мое заявление внесено в Единый реестр досудебных расследований", - рассказала она.

Помимо этого, по словам телеведущей, данное дело под личный контроль взял один из народных депутатов Украины.

Также мы писали, что шоумен Антин Мухарский отреагировал на монолог бывшей супруги, телеведущей Снежаны Егоровой, относительно образа современного "украинского героя" в постмайданный период.