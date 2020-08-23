В Иране местным специалистам удалось расшифровать часть информации с "черных ящиков" сбитого военными Корпуса стражей исламской революции самолета МАУ над Тегераном.

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует агентство Associated press со ссылкой на иранскую Организацию гражданской авиации (ОГА).

Так, глава иранской ОГА Тураджа Дехкани Зангене заявил, что длительность записей, которые были сделаны после взрыва первой запущенной военными зенитной ракеты, составляет 19 секунд. При этом вторая ракета поразила самолет через 25 секунд после первой и эксперт предположил, что в результате первого попадания ракеты работа записывающих устройств на лайнере была нарушена. Эти данные войдут в итоговый доклад Тегерана о происшествии.

Сообщается, что при извлечении данных из "черных ящиков" присутствовали представители США, Украины, Франции, Канады, Великобритании и Швеции. Граждане этих государств погибли в авиакатастрофе под Тегераном.

Катастрофа самолета МАУ под Тегераном произошла 8 января 2020 года. Иранские средства ПВО выпустили ракеты по украинскому самолету, в результате погибли 176 человек. Изначально Тегеран заявлял о технических причинах авиакатастрофы, но спустя несколько дней подтвердил ракетный удар.

Авария стала крупнейшей по числу погибших за всю историю украинской авиации и первой в истории авиакомпании МАУ. Также она вошла в число 50 крупнейших катастроф в истории авиации.

Сначала в Иране называли причиной катастрофы технические проблемы, но впоследствии Тегеран признал, что самолет сбили военные - "из-за человеческой ошибки".

Напомним, Иран передал самописцы французским экспертам. Они успешно расшифровали "черные ящики", которые подтвердили вмешательство в работу сбитого в Иране самолета МАУ.