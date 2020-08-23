После того, как президент Украины Владимир Зеленский заявил о передаче новой техники украинским военным, Минобороны объявило, что Вооруженные силы приняли на вооружение береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун".

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует пресс-служба оборонного ведомства.

"Приказом Министерства обороны Украины на вооружение Вооруженных Сил Украины принято береговой ракетный комплекс 360МЦ "Нептун". Соответствующий приказ сегодня, 23 августа, подписал министр обороны Украины Андрей Таран. Документом определены основные тактико-технические характеристики берегового ракетного комплекса 360МЦ, технические условия и общие требования к комплексу", - говорится в сообщении.

"Нептун" - это комплекс крылатых протвокорабельных ракет наземного базирования, предназначенный для поражения боевых кораблей классов крейсер, эсминец, фрегат, корвет, а так же десантных, танкодесантных кораблей и транспортов, действующих как самостоятельно, так и в составе корабельных групп и десантных отрядов и береговых радио-контрастных целей, в простых и сложных метеорологических условиях в любое время суток и года, при активном огневом и радиоэлектронном противодействии противника.

Стоит отметить, что ракеты проекта "Нептун" являются перспективной украинской разработкой и в случае запуска серийного производства могут стать весомым оружием сдерживания, ведь они способны уничтожать не только корабельные цели, но и наземные. Кроме того, данные ракеты являются современным видом вооружения, они управляемые и практически незаметны для вражеских радаров", - заявили в Минобороны.

Напомним, в мае этого года на одесском полигоне военные успешно испытали украинские противокорабельные крылатые ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ "Нептун".

Первый этап испытаний завершился еще в ноябре 2019 года.