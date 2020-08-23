Марина Сорока, пресс-секретарь украинского нардепа и лидера партии "ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко подтвердила, что политик заразилась коронавирусом. При этом состояние ее тяжелое - сильно повышена температура.

Об этом она сообщает в соцсети

"Да, к сожалению это правда. Тест показал, что у Юлии Владимировны Covid-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется!", - написала Марина Сорока.

Напомним, помимо Тимошенко, коронавирусная инфекция также подтвердилась у ее дочери и зятя - Артура Чечеткина.

Последнее публичное появление Тимошенко состоялось 8 августа. Тогда она огласила о старте предвыборной кампании своей партии, члены которой будут участвовать на местных выборах 25 октября.

До этого коронавирус подтвердился у нардепа от "Батькивщины" Олега Мейдича.