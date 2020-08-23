Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на Донбассе уже 28 дней нет боевых потерь среди наших военных.

Об этом он заявил 23 августа во время церемонии поднятия государственного флата на военном аэродроме в Василькове.

"Сегодня 28 дней, как у нас нет боевых потерь. Весь мир видит, что Украина и ее воины, как и любые нормальные цивилизованные люди, конечно, стремятся к миру на востоке Украины. Это не значит, что мы перестанем заботиться о своей армии, потому что именно вы - современное и сильное войско - являетесь залогом для наступления столь желанного в Украине мира", - сказал он.

В то же время Зеленский уточнил, что благодарен семьям украинских воинов за добросовестное выполнение обязанностей, отвагу и героизм.

Зеленский рассказал о том, что на Донбассе уже 28 дней без потерь украинской армии. Смотреть с 22:45. Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, в ходе этого же выступления Зеленский рассказал о том, что Вооруженные силы Украины получат новые танки, бронированные машины, а также другую военную технику и вооружение.

Ранее Зеленский обратился к гражданам с призывом вывешивать флаги страны, а на руки повязать сине-желтую ленточку в честь праздника.