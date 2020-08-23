Берлинская полиция взял под усиленную охрану клинику Charite, куда был госпитализирован российский оппозиционер Алексей Навальный.

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует ресурс "МБХ Медиа"

Сообщается, что возле медицинского учреждения дежурят несколько автобусов полиции, а также около 10 правоохранителей.

По данным журналистов, супругу политика Юлию Навальную а также его соратника Леонида Волкова правоохранители сегодня не сразу пропустили в клинику, несмотря на то, что жена пострадавшего уже была там дважды.

Напомним, Навальному стало плохо утром 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно сел в Омске, откуда оппозиционера доставили на скорой в отделение токсикореанимации. В качестве предварительного диагноза ему поставили "нарушение обмена веществ".

Позднее Навальный был доставлен в берлинскую клинику Charite, его занесли внутрь на носилках.

По словам глава фонда Cinema for Peace Яка Бизиля, который организовал его перелет из Омска, медики оценивают его состояние как стабильное.

Ранее стало известно, что в понедельник, 24 августа лечащие врачи Алексея Навального выступят с заявлением по поводу состояния здоровья российского политика.