Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков ожидает, что на внеочередной сессии парламента 25 августа большинство депутатов одобрят инициативы, которые будут вынесены на голосование, в том числе и вопрос повышения минимальной заработной платы с 1 сентября.

Об этом он заявил на брифинге после торжественной церемонии поднятия государственного флага у здания парламента в воскресенье, 23 августа.

"Там вынесено 6 вопросов. Прежде всего созывается сессия по требованию президента. У нас первый вопрос - это повышение минимальной заработной платы, второй вопрос - это так называемые портфельные гарантии. Уже достаточно упрощенный законопроект, который соответствует именно портфельным гарантиям, и другие четыре вопроса - это ратификации, предложенные президентом и Кабинетом министров. Я думаю, заседание пройдет достаточно спокойно, мы будем иметь консолидированную позицию в зале", - сказал Разумков.

Ранее мы рассказывали, за что депутаты будут голосовать на внеочередном заседании Рады уже в этот вторник.

Напомним, с просьбой провести внеочередную сессию парламента к Разумкову обратился президент Украины Владимир Зеленский 14 августа.

Согласно внесенному Зеленским в Раду законопроекту об увеличении минимальной зарплаты, с 1 сентября 2020 года она составит - 5000 грн, с начала 2021 года - 6000 грн и до конца 2021 года - 6500 грн.