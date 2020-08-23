По состояние на утро воскресенья, 23 августа, в Киеве подтвердились 307 новых случаев заражения коронавирусом. Теперь общий показатель заболевших составляет 11 814 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко у себя в Telegram-канале.

"За последние сутки в Киеве - 307 случаев заражения коронавирусом. Из них 18 - дети. Такого количества обнаруженных больных за сутки у нас еще не было", - говорится в сообщении.

Так, среди заболевших:

153 женщины (18 - 90 лет);





137 мужчин (19 - 88 лет);





6 девочек (6 - 14 лет);





12 мальчиков (2 месяца - 15 лет).

Кроме того, по словам Кличко, возросло количество пациентов, которым необходима госпитализация. За последние сутки в больницу попали 56 зараженных.

Больше всего случаев заражения подтвердились в Деснянском районе - 52. В Шевченковском, Соломенском и Днепровском районах - по 34 случая. В Печерском районе подтвердились 32 случая.

Напомним, сегодня утром в Украине подтвердились 1 987 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 104 958.

Также "Страна" писала, то утром в субботу, 22 августа, появились данные об очередном коронавирусном антирекорде в Украине. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 2 328 человек.