Министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе ежедневного брифинга в воскресенье, 23 августа, рассказал о количестве заразившихся коронавирусом медиков и детей, а также назвал области, где было обнаружено больше всего заболевших.

Трансляция брифинга велась на странице ведомства в Facebook.

Так, за прошедшие сутки, по его словам, коронавирусом заразились 1 987 человек. Среди них 159 детей и 88 медицинских сотрудников. Госпитализировать пришлось 343 пациента. Летальных случаев за сутки - 27.

Больше всего случаев заражения было обнаружено в Киеве (307), Черновицкой (213), Ивано-Франковской (174) и Харьковской (169) областях.

Помимо этого, Степанов рассказал, что допустимый эпидемиологический показатель в 40 случаев на 100 000 населения нарушен в 17 регионах Украины.

Напомним, утром в субботу, 22 августа, появились данные об очередном коронавирусном антирекорде в Украине. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 2 328 человек.

Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что украинская медицина не сможет выдержать второй волны коронавируса.