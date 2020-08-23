Лидер партии "ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, которая ранее представила кандидата политической силы в мэры Киева, заразилась коронавирусом. Болезнь Covid-19 также подтвердилась у ее дочери и супруга.

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует "РБК Украина" со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что кроме Юлии Тимошенко заболели ее дочь Евгения и ее муж Артур Чечеткин. Обстоятельства, при которых глава "Батькивщины" заразилась коронавирусом пока неизвестны, равно как и в каком состоянии пребывает политик и как проходит ее лечение.

Напомним, последнее публичное появление Тимошенко состоялось 8 августа. Тогда она огласила о старте предвыборной кампании своей партии, члены которой будут участвовать на местных выборах 25 октября.

Ранее мы писали, что в мае этого года нардеп от фракции "Батькивщина" Олег Мейдич заболел Covid-19. Из-за этого вся фракция "Батькивщина" ушла на самоизоляцию с 20 по 25 мая и не участвовала в пленарных заседаниях Рады.