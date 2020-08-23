Сегодня, 23 августа, Вооруженные силы Украины получат новые танки, бронированные машины, а также другую военную технику и вооружение.

Об этом в ходе церемонии поднятия государственного флага, которая прошла на военном аэродроме в Василькове под Киевом, заявил президент Владимир Зеленский, как передает "Укринформ".

"Сегодня в подразделения Вооруженных сил для выполнения задач по назначению передается 132 образца вооружения и военной техники, 38 единиц средств связи, 78 приборов наблюдения. Это модернизированные танки Т-64, новейшие бронетранспортеры, боевые машины пехоты и тактические бронированные машины, а также современные комплексы радиоэлектронной борьбы и средства наблюдения", - сказал глава государства.

По словам Зеленского, переоснащение украинской армии, принятие на вооружение новейших боевых систем, приведение органов военного управления в соответствие со стандартами НАТО являются обязательными задачами.

Президент напомнил, что в этом году общий ресурс на национальную безопасность и оборону по сравнению с прошлым годом увеличен почти на 28 млрд гривен. После своей речи глава государства вручил военным сертификаты на вооружение.

Видео: Facebook/ Укринформ

Напомним, ранее сегодня Зеленский обратился к гражданам с призывом вывешивать флаги страны, а на руки повязать сине-желтую ленточку в честь праздника.

Ранее мы писали, что в субботу, 22 августа, в Киеве был поднят самый большой государственный флаг.