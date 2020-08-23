Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков во время выступления после церемонии поднятия фага Украины заявил, что парламент получил письмо председателя украинской делегации в ТКГ в Минске Леонида Кравчука относительно выборов на Донбассе. Его направили в комитеты для изучения.

Об этом сообщает корреспондент "Страны".

"Касательно обращения Леонида Макаровича: оно действительно поступило в Верховную Раду, если я не ошибаюсь, в пятницу Руслан Стефанчук направил его в Комитеты, которые будет рассматривать эти вопросы", - сказал он.

В то же время Разумков не решился прогнозировать результаты рассмотрения обращения экс-президента.

"Я скажу свою позицию, которую я слышал в том числе и от многих украинских высокопоставленных чиновников: выборы - это очень правильно, выборы нужно проводить на той территории, на которой это возможно. Они должны быть демократическими, они должны представлять интересы всех граждан, которые живут на той или иной территории: нравится нам их выбор или нет. Главное - выборы должны отвечать европейским нормам и такими, которые не будут ставить под угрозу жизнь и здоровье наших сограждан", - рассказал он.

Напомним, речь идет о письме Кравчука, в котором он предложил парламенту рассмотреть юридическую сторону вопроса о выборах на Донбассе. Спустя несколько дней после этого заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук заявила, что парламент не получал никакого письма.