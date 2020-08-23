Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что вопрос о том, когда журналистов пустят в кулуары украинского парламента, сейчас находится на паузе. Причиной этого является ухудшение эпидемиологической ситуации в Киеве.

Об этом он рассказал во время брифинга после церемонии официального подъема флага Украины, передает корреспондент "Страны".

“Мы с вами неоднократно об этом говорили, мы надеялись, наоборот, что у нас будет спад количества заболевших. Но вы видите, за последнюю неделю этот показатель превысил 2000 в сутки. Если честно надеялись, что с началом пленарной сессии мы вернемся у допуску журналистов в кулуары, но пока держим на паузе, вы же сами видите статистику.", - сказал он.

В то же время Разумков рассказал, что депутаты уже успели "заскучать" за журналистами.

"Если у нас будет получаться, мы будем возвращать вас, потому что, я думаю, депутаты тоже соскучились за вашей работой”, - рассказал он.

Дмитрий Разумков рассказал, когда журналистов пустят в кулуары Верховной Рады. Фото: Страна

Напомним, сегодня же у здания Верховной Рады был торжественно поднят государственный флаг Украины. На мероприятии, кроме спикера Рады, присутствовали некоторые депутаты от "Слуги народа".