В воскресенье, 23 августа, Россия депортировала бывшего сотрудника СК Беларуси Андрея Остаповича, которого ранее задержали в Пскове.

Об этом сообщил адвокат задержанного Вячеслав Головин, передает "Дождь".

По его словам, в дежурной части псковской полиции ему сообщили, что Остаповича выпустили.

"Потом неизвестные люди посадили его в машину и вывезли на территорию Беларуси", - рассказал адвокат.

Головин также предположил, что к произошедшему могут быть причастны спецслужбы Беларуси, но раскрывать какие-либо детали отказался, ссылаясь на безопасность своего подзащитного.

Напомним, Остаповича, который уволился из Следственного комитет Беларуси, задержали в Пскове вчера, 22 августа. Причиной задержания силовики назвали "незаконное нарушение границы". При этом на самом деле, по словам адвоката, силовики из России просто ждали документов на экстрадицию их иностранного коллеги.

Остапович ушел из СК Беларуси на фоне жесткого разгона протестов в Беларуси. Он подал в отставку и написал об этом пост в Instagram, в котором рассказал, что провокации устраивали сами силовики и что милиция прицельно задерживает людей, которые "рассказывают всю правду о происходящем в исправительных учреждениях".

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко приказал министру обороны Виктору Хренину, чтобы войска Беларуси без предупреждения реагировали, если кто-то нарушит государственные границы Беларуси с западной стороны.

Александр Лукашенко в последние дни неоднократно заявлял об угрозе внешнего вторжения со стороны стран, которые граничат с Беларусью на западе. Он обвинял в организации протестов Украину, Польщу, Чехию.