По состоянию на воскресенье, 23 августа, Covid-19 заражены 579 военных в рядах Вооруженных сил Украины. За прошедшие сутки в армии выявили 48 новых случаев коронавирусной болезни.

Об этом информирует пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в Facebook.

"За прошедшие сутки зарегистрировано 48 новых случаев заболевания острой респираторной болезнью Covid-19… Всего за время пандемии выздоровели 887 человек, летальных исходов - 6. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 901 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток - 239 человек", - говорится в сообщении.

Из 48 новых случаев Covid-19 на лечении в учреждениях здравоохранения находится 9 человек: Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 5 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 2 военнослужащих. Их состояние здоровья на данный момент удовлетворительное.

При этом на домашнем лечении под наблюдением медиков находится 39 человек: Киевская область - 9 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Львовская область - 11 военнослужащих и 5 работников ВС Украины, Одесская область - 1 военнослужащий, Днепропетровская область - 1 военнослужащий, Ивано-Франковская область - 1 военнослужащий и 3 работника ВС Украны, Черниговская область - 1 военнослужащий, Хмельницкая область - 1 военнослужащий и Тернопольская - 1 военнослужащий).

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания", - добавила пресс-служба медиков.

Напомним, вчера в ВСУ был зафиксирован коронавирусный антирекорд - количество больных Covid-19 увеличилось на 59 человек.

Ранее мы писали, что в Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 987 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 104 958.