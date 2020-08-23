Вечером 22 августа на трассе Одесса-Рени, произошло очередное ДТП, в результате которого погиб 6-летний мальчик. Его мать была госпитализирована в больницу с травмами головы, сестра и отец - отделались легкими травмами.

Об этом информирует пресс-служба полиции Одесской области.

Правоохранители установили, что 43-летний житель Измаильского района вместе с семьей на автомобиле "Renault kadett" возвращался из Одессы. Не доезжая до села Кирнички, на 181 км трассы Одесса-Рени водитель не справился с управлением и столкнулся с отбойником, который прошил авто.

"В результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм на месте происшествия еще до прибытия врачей умер его 6-летний сын. Жена с травмы головы была доставлен в медицинское учреждение. Сам водитель и его 17-летняя дочь отделались незначительными повреждениями", - говорится в сообщении.

По факту аварии следователи открыли уголовное дело по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, недавно под Одессой на трассе по дороге в Рени случилось смертельное ДТП. Столкнулся легковой автомобиль и бус, который был на буксире. Один человек погиб.

Ранее мы писали, что в субботу, 22 августа, в Одессе произошло тройное ДТП. Авария случилась на улице Канатной, в нее попала машина патрульных. В результате аварии пострадал полицейский.