Пресс-секретарь НАТО Оаны Лунгеску заявила, что Альянс не проводит усиление войск на границе с Беларусью, а обвинения Александра Лукашенко являются безосновательными.

Об этом сообщает EFE.

По ее словам, НАТО не представляет никакой угрозы для Беларуси или какой-либо другой страны, поскольку Альянс занимает "строго оборонительную позицию".

В то же время Лунгеску рассказала, что НАТО остается "бдительным, готовым сдерживать любую агрессию" и защищать своих союзников.

Напомним, что перед этим на митинге своих сторонников в Минске Лукашенко заявил что танки и самолеты НАТО развернуты в 15 минутах от белорусской границы.

При этом в самом НАТО опровергли наращивание сил на границе с Беларусью.