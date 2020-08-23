В воскресенье, 23 августа, возле Верховной Рады был торжественно поднят государственный флаг Украины.

Об этом с места событий информирует корреспондент "Страны".

Так, во время торжественной церемонии, посвященной Дню флага, выступил председатель украинского парламента Дмитрий Разумков. В своей праздничной речи он рассказал о важном значении этого государственного символа.

На мероприятии, кроме спикера Рады, присутствовали некоторые депутаты от "Слуги народа" - Николай Тищенко, Даниил Гетьманцев, Евгений Шевченко и другие. Примечательно, что посещение не было обязательным для нардепов монобольшинства. Присутствовал также министр внутренних дел Арсен Аваков. При этом премьер-министр Украины данную церемонию не посетил.

Флаг был поднят в 10:10 по киевскому времени.

После окончания церемонии спикер Разумков подошел к прессе и поздравил журналистов с праздником.

Напомним, что сегодня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как в Киеве поднимают огромный флаг Украины.