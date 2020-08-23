В воскресенье, 23 августа, президент Украины Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии поднятия Государственного флага, которая прошла на военном аэродроме в Василькове, под Киевом.

Соответствующие кадры транслировались на YouTube.

"Господа офицеры, генералы, сержанты и солдаты, уважаемые присутствующие, дорогие украинцы. Сегодня мы отмечаем День Государственного Флага Украины - сине-желтого флага, под которым наши Вооруженные Силы мужественно защищают суверенитет и территориальную целостность государства. Иногда, к большому сожалению, ценой собственной жизни", - сказал президент.

В то же время Зеленский уточнил, что на протяжении шести лет войны, Украина потеряла многих своих защитников. Поэтому он попросил почтить их память минутой молчания.

Уточняется, что на церемонии также присутствовали бывшие президенты Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко.

Зеленский принял участие в церемонии поднятия флага Украины. Видео: YouTube/112 Украина

Напомним, до этого Зеленский обратился к гражданам с призывом вывешивать флаги страны, а на руки повязать сине-желтую ленточку в честь праздника.

Также "Страна" писала, что вчера мэр столицы Виталий Кличко опубликовал фотографию флагштока, который установили в Киеве возле Родины-матери. Его монтировали специально к Дню национального флага Украины, который отмечается 23 августа