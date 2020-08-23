23 августа возле Рады торжественно поднимут государственный прапор, фото Страна

Сегодня, 23 августа, в 09:55 возле Верховной Рады состоится торжественное поднятия государственного флага Украины с участием премьера Дениса Шмыгаля и спикера парламента Дмитрия Разумкова. Также на мероприятие прибыли некоторые депутаты от "Слуги народа". Например, Николай Тищенко, Даниил Гетьманцев, Евгений Шевченко.

Об этом передает корреспондент "Страны".

Возле Рады поднимут флаг Украины

Вопреки необязательному посещению для "Слуг народа", многие не проигнорировали мероприятие.

Слуги народа на подъеме флага у Рады

Также на мероприятие приехал глава МВД Арсен Аваков.

Аваков прибыл на подъем флага

Фото: Cтрана

Напомним, что сегодня и президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем флага.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", - заявил гарант.

Ранее "Страна" сообщала, что появилось видео, как в Киеве поднимают огромный флаг Украины.

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