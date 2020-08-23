В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 987 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 104 958.

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует Минздрав в своем официальном Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

Так, с начала эпидемии Covid-19 в Украине умер 2 271 пациент с этим диагнозом (+27 за прошедшие сутки), выздоровели 52 235 пациентов (+500)

Так, случаи коронавирусной болезни распределились по регионам следующим образом:

Винницкая область - 3592 (+39 случаев за прошедшие сутки)





Волынская область - 5102 (+50)





Днепропетровская область - 1966 (+34)





Донецкая область - 1234 (+19)





Житомирская область - 2821 (+87)





Закарпатская область - 6987 (+102)





Запорожская область - 1331 (+44)





Ивано-Франковская область - 7805 (+174)





Кировоградская область - 764 (+8)





г. Киев - 11814 (+307)





Киевская область - 4952 (+71)





Львовская область - 13111 (+146)





Луганская область - 243 (+11)





Николаевская область - 981 (+43)





Одесская область - 5909 (+212)





Полтавская область - 642 (+6)





Ровенская область - 8460 (+77)





Сумская область - 1165 (+20)





Тернопольская область - 4626 (+119)





Харьковская область - 7493 (+169)





Херсонская область - 334 (+2)





Хмельницкая область - 1946 (+42)





Черновицкая область - 8926 (+213)





Черкасская область - 1286 (+38)





Черниговская область - 1468 (+45)

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 августа 2020 в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 163 809 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.

Напомним, утром в субботу, 22 августа, появились данные об очередном коронавирусном антирекорде в Украине. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 2 328 человек.

Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что украинская медицина не сможет выдержать второй волны коронавируса.