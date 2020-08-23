За прошедшие сутки от коронавируса умерли 27 человек. Фото: Страна

В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 987 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 104 958.

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует Минздрав в своем официальном Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".

Так, с начала эпидемии Covid-19 в Украине умер 2 271 пациент с этим диагнозом (+27 за прошедшие сутки), выздоровели 52 235 пациентов (+500)

Так, случаи коронавирусной болезни распределились по регионам следующим образом:

  • Винницкая область - 3592 (+39 случаев за прошедшие сутки)

  • Волынская область - 5102 (+50)

  • Днепропетровская область - 1966 (+34)

  • Донецкая область - 1234 (+19)

  • Житомирская область - 2821 (+87)

  • Закарпатская область - 6987 (+102)

  • Запорожская область - 1331 (+44)

  • Ивано-Франковская область - 7805 (+174)

  • Кировоградская область - 764 (+8)

  • г. Киев - 11814 (+307)

  • Киевская область - 4952 (+71)

  • Львовская область - 13111 (+146)

  • Луганская область - 243 (+11)

  • Николаевская область - 981 (+43)

  • Одесская область - 5909 (+212)

  • Полтавская область - 642 (+6)

  • Ровенская область - 8460 (+77)

  • Сумская область - 1165 (+20)

  • Тернопольская область - 4626 (+119)

  • Харьковская область - 7493 (+169)

  • Херсонская область - 334 (+2)

  • Хмельницкая область - 1946 (+42)

  • Черновицкая область - 8926 (+213)

  • Черкасская область - 1286 (+38)

  • Черниговская область - 1468 (+45)

Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 августа 2020 в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 163 809 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.

За сутки выявлено 1987 новых случаев коронавируса в Украине. Скриншот: Коронавирус_инфо в Телеграм

Напомним, утром в субботу, 22 августа, появились данные об очередном коронавирусном антирекорде в Украине. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 2 328 человек.

Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что украинская медицина не сможет выдержать второй волны коронавируса.

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