Воскресенье без антирекорда. За сутки выявлено 1 987 новых случаев коронавируса в Украине
В Украине за прошедшие сутки зафиксировано 1 987 новых случаев коронавирусной болезни. Общее число подтвержденных случаев Covid-19 увеличилось до 104 958.
Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует Минздрав в своем официальном Телеграм-канале "Коронавирус-инфо".
Так, с начала эпидемии Covid-19 в Украине умер 2 271 пациент с этим диагнозом (+27 за прошедшие сутки), выздоровели 52 235 пациентов (+500)
Так, случаи коронавирусной болезни распределились по регионам следующим образом:
- Винницкая область - 3592 (+39 случаев за прошедшие сутки)
- Волынская область - 5102 (+50)
- Днепропетровская область - 1966 (+34)
- Донецкая область - 1234 (+19)
- Житомирская область - 2821 (+87)
- Закарпатская область - 6987 (+102)
- Запорожская область - 1331 (+44)
- Ивано-Франковская область - 7805 (+174)
- Кировоградская область - 764 (+8)
- г. Киев - 11814 (+307)
- Киевская область - 4952 (+71)
- Львовская область - 13111 (+146)
- Луганская область - 243 (+11)
- Николаевская область - 981 (+43)
- Одесская область - 5909 (+212)
- Полтавская область - 642 (+6)
- Ровенская область - 8460 (+77)
- Сумская область - 1165 (+20)
- Тернопольская область - 4626 (+119)
- Харьковская область - 7493 (+169)
- Херсонская область - 334 (+2)
- Хмельницкая область - 1946 (+42)
- Черновицкая область - 8926 (+213)
- Черкасская область - 1286 (+38)
- Черниговская область - 1468 (+45)
Данные с временно оккупированных территорий Донецкой, Луганской областей, АР Крым и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 23 августа 2020 в Центр поступило 1990 сообщений о подозрении на Covid-19. Всего с начала 2020 года поступило 163 809 сообщений о подозрении на коронавирусную болезнь.
Напомним, утром в субботу, 22 августа, появились данные об очередном коронавирусном антирекорде в Украине. За сутки наличие инфекции подтвердилось у 2 328 человек.
Как мы сообщали ранее, президент Украины Владимир Зеленский вчера заявил, что украинская медицина не сможет выдержать второй волны коронавируса.