В воскресенье, 23 августа, президент страны Владимир Зеленский обратился к гражданам с призывом вывешивать флаги страны, а на руки повязать сине-желтую ленточку. Как известно, сегодня Украина отмечает праздник - День Государственного флага.

Об этом говорится в Telegram-канале президента.

"Все знают, какие цвета символизируют свободу, несокрушимость и достоинство. Это - синий и желтый. Цвета украинского флага. Цвета украинской души. Дорогие украинцы, вывесьте сегодня флаг из своего окна. Или же повяжите на руку сине-желтую ленту. Или просто про себя, в душе, попросите у Бога процветания для нашей страны. С Днем Государственного флага!", - говорится в сообщении.

Уточним, что в ходе обращения к украинцам выступил со словами поздравления не только Зеленский, но и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, генерал полиции Украины Андрей Крищенко, знаменитая певица Руслана.

Напомним, вчера мэр столицы Виталий Кличко опубликовал фотографию флагштока, который установили в Киеве возле Родины-матери. Его монтировали специально к Дню национального флага Украины, который отмечается 23 августа.

Также "Страна" писала, что флагшток весом в 32 тонны был сооружен на средства меценатов и ни копейки из городского бюджета на него потрачено не было. Теперь это - самый высокий флагшток в Украине.