Племянница президента США Дональда Трампа, Мэри Трамп, которая недавно выпустила книгу об американском лидере, записала и разговор с его старшей сестрой Мэриэнн Трамп-Бэрри. В ходе которого та назвала главу государства жестоким человеком.

Разговор был записан тайно и передан журналистам The Washington Post, сообщает издание.

"Его чертовы твиты и вранье, Боже мой! Я говорю слишком откровенно, но вы знаете, его постоянное изменение позиции, плохая подготовка и вранье. Черт побери! Он апеллирует к базовым понятиям, но что они делают с этими несчастными детьми на границе. Это все фальшь. Это фальшь и жестокость. Дональд жесток", - сказала госпожа Трамп-Бэрри в 2018 году по поводу его политики разделения семей на границе с Мексикой.

Стоит отметить, что Мэриэнн Трамп-Бэрри является доктором юриспруденции. Она занимала должность судьи Верховного суда. На основе бесед с ней Мэри Трамп написала книгу "Слишком много и никогда недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире".

Ранее мы писали, что племянница Трампа в своей книге рассказала о психологических проблемах президента США.