В Лондоне в субботу, 22 августа, сломался Тауэрский мост, из-за чего люди застряли в центре города на целый час.

Об этом информирует официальный Твиттер-аккаунт полиции лондонского Сити.

Так, Тауэрский мост не смог закрыться после того, как под ним проплыл корабль. Составляющие части моста не опускались в течение часа. С обеих сторон моста образовались очереди из сотен автомобилистов и пешеходов.

"Я застрял здесь почти на час...", "Да, Тауэрский мост определенно застрял! Одна сторона начала опускаться, а другая - нет!", - писали очевидцы в соцсетях.

В свою очередь полицейские сообщили, что инженеры оперативно починили мост и открыли его для пешеходов - автомобилистам пришлось искать другой маршрут.

Примечательно, что подобная ситуация возникала и в 2005 году, когда правоохранители закрыли Тауэрский мост после того, как его составные части не удалось опустить из-за технических неполадок.

Напомним, недавно администрация лондонского метрополитена удалила граффити известного стрит-арт художника Бэнкси, который украсил двери вагонов крысами.

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