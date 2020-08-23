На месте действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, которого местная оппозиция обвиняет в фальсификации последних выборов лидера республики, глава украинского государства Владимир Зеленский назначил бы новые выборы.

Об этом он заявил в интервью телеканалу Euronews, опубликованном в субботу, 22 августа.

"Давайте представим, что я уверен в себе, и уверен в выборе людей. Как я могу всех успокоить? Я бы точно сказал: "В течение месяца будет новое голосование. И я участвую в новых выборах. Кто еще хочет участвовать - вперед! Я бы пригласил всех международных наблюдателей. Я бы сказал народу Беларуси: "Пожалуйста, выбирайте, кого хотите". И после этого результата больше не будет вопросов. Я убежден в этом. Если Александр Григорьевич победил, он победил. Если выиграет кто-то другой, то это кто-то другой. Но все были бы спокойны, без крови и это вошло бы в историю", - сказал Зеленский.

Видео: YouTube/ euronews

Напомним, 9 августа в Беларуси прошли президентские выборы, результаты которых отказалась признавать Тихановская и многие жители страны, вышедшие на массовые акции протеста. Демонстрации сопровождались столкновениями митингующих с правоохранителями.

Утром 11 августа Тихановская покинула Беларусь, уехав в Литву. Перед этим власти удерживали ее около семи часов в здании Центризбиркома.

Ранее мы писали, что по словам Лукашенко, Украина "приказывает" Беларуси провести повторные президентские выборы. Однако в Офисе президента отвергли его обвинения. Также глава республики пригрозил Зеленскому ответственностью за "разжигание беспорядков" в Беларуси.

Стоит отметить, что ранее президент Украины призвал белорусское общество и власть найти "спокойный формат диалога" друг с другом, так как кровопролитие является недопустимым.