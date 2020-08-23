В Днепре в жилом многоэтажном доме возник пожар в шахте лифта, спасатели эвакуировали 23 человека. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом в воскресенье, 23 августа, информирует пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

"22 августа в 23:00 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что по переулку Крушельницкой Амур-Нижнеднепровского района города, горит лифтовая шахта в девятиэтажном жилом доме", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы ведомства, пожар возник в лифтовой шахте на первом этаже жилого дома.

"Огонь охватил лифтовую кабину и высоковольтный кабель внутри шахты. В результате пожара произошло задымление лестничной клетки, повлекшее препятствие для свободной эвакуации граждан с верхних этажей. Спасатели эвакуировали из задымленных помещений верхних этажей 23 человека, из которых 3 ребенка", - добавили в ГСЧС.

При пожаре никто не пострадал, возгорание удалось ликвидировать в 00:00 воскресенья, 23 августа.

Видео: YouTube/ ГСЧС

Напомним, 24 июля в Киеве пожар возник в квартире жилого дома на улице Закревской. В результате инцидента погибла женщина.

Ранее мы писали, что 21 августа в Ярославле в десятиэтажном жилом доме произошел взрыв газа, обрушились три этажа. После взрыва в многоэтажке начался пожар. Погиб по меньшей мере один человек.