В субботу, 22 августа, в Одессе произошло тройное ДТП. Авария случилась на улице Канатной, в нее попала машина патрульных. В результате аварии пострадал полицейский.

Об этом сообщает Telegram-канал Одесса INFO.

В сообщении говорится, что полиция и "скорая" двигались по улице Канатной со стороны улициы Базарной, оповещая, чтобы им уступили дорогу.

"Но как всегда кто-то забил болт, и один автомобиль проигнорировал правила ПДД - влетел полиции в бок. Полицейскую машину развернуло и она зацепила 2 автомобиля", - сказано в сообщении.

Напомним, что в Одессе мотоциклист сбил на зебре мать с двумя детьми. Над ним устроили самосуд и избили до потери сознания.

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